Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee kann auf der Zuspielposition weiter auf Mario Schmidgall bauen. Der 23-Jährige hat seinen Vertrag bei den Brandenburgern um ein Jahr verlängert. In der am 8. Oktober beginnenden Bundesliga-Saison werden auch die Nachwuchskräfte Max Schulz als Außenangreifer und Gian-Luca Berger als Libero weiter zum Kader zählen. Das gaben die Netzhoppers am Donnerstag bekannt.