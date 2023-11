Die Berlin Volleys sind erfolgreich in die Gruppenphase der Volleyball-Champions League gestartet. Gegen Portugals Meister Benfica Lissabon gewann der Bundesliga-Tabellenführer am Donnerstag mit 3:0 (27:25, 25:19, 25:21). Vor 5167 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Marek Sotola mit 19 Punkten erfolgreichster Angreifer beim Sieger. Die weiteren Gegner in dieser Gruppe sind Halkbank Ankara und GSD Piacenza aus Italien.