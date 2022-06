Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat den Australier Malachi Murch für den Außenangriff verpflichtet. Der 27-Jährige spielte in der vergangenen Saison bei der FT 1844 Freiburg in der 2. Bundesliga. Er soll auf seiner Position den Esten Stefan Kaibald ersetzen, der sich nach nur einem Jahr mit unbekanntem Ziel von den Brandenburgern verabschiedet hat. Das teilten die Netzhoppers am Dienstagabend mit.