Böse Überraschung für die Berlin Volleys: In der ersten Runde des deutschen Volleyball-Pokals muss die Mannschaft von Trainer Cedric Enard beim Cupverteidiger VfB Friedrichshafen antreten. Es ist das einzige reine Bundesliga-Duell im Achtelfinale. Alle anderen Erstligisten treffen zunächst auf noch zu ermittelnde Regionalpokalsieger. Das ergab die Auslosung am Freitagabend im Rahmen der German Beach Tour in Hamburg.