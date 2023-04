Der Osterspaziergang einer Berlinerin mit ihren zwei Dackeln auf dem Darß endete am Sonntagabend mit einer Rettungsaktion in der Ostsee. Die 43-Jährige hatte sich verlaufen, die Dunkelheit brach herein und sie stand im Wasser, wie sie der Polizei sagte, die sie telefonisch um Hilfe bat. "Es wurden umgehend Rettungsmaßnahmen eingeleitet", berichtete das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Montag. Seenotretter und Freiwillige Feuerwehrleute seien losgeschickt worden, um die Frau und ihre Hunde zu suchen. Sie fanden schließlich die verirrte Wanderin in der Nähe des Nothafens Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf einer vom Wasser umspülten Sandbank. Mit einem Boot seien die Dame und ihre Hunde an Land gebracht worden. Außer nassen Füßen sei der Urlauberin nichts passiert.