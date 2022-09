Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers hat den Rücktritt von Senator Andreas Geisel (SPD) gefordert. "Wer das Vertrauen in Wahlen erschüttert, gefährdet unsere Demokratie. Ich finde es schlimm, dass bis heute weder die SPD, noch der für das Wahlchaos verantwortliche Senator Geisel Konsequenzen gezogen haben", teilte Evers am Mittwoch mit. "Ich halte seinen Rücktritt für unausweichlich." Geisel war zum Zeitpunkt der Wahl im September 2021 Innensenator und steht inzwischen an der Spitze der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Bauen.