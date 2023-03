Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat zu einer Kundgebung gegen mögliche Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin aufgerufen. "Es braucht eine Koalition, die den Volksentscheid umsetzt - nicht eine, die den Willen der Berliner*innen blockiert!", teilte sie auf Twitter mit und fordert: "Keine Koalition des Rückschritts". Die Kundgebung ist für Mittwochnachmittag vor der Berliner SPD-Zentrale in Berlin-Wedding angekündigt. Dort tagt am späten Nachmittag der SPD-Landesvorstand, um über Koalitionsoptionen zu beraten. Die Initiative steht hinter dem erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin.

Die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey strebt nach übereinstimmenden Medienberichten eine Koalition mit der CDU an. Giffey wolle dem SPD-Landesvorstand bei seiner Sitzung an diesem Mittwoch vorschlagen, Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU aufzunehmen, berichteten mehrere Medien am Dienstagabend. Die CDU lehnt Enteignungen ab. Giffey hat sich im Wahlkampf ebenfalls mehrfach kritisch dazu geäußert.

Bei den Sondierungsgesprächen zwischen CDU und Grünen am Dienstag war die Umsetzung des Volksentscheids ebenfalls ein Thema. Innerhalb der aktuellen rot-grün-roten Regierungskoalition hat es vor allem im Wahlkampf immer wieder für Dissonanzen gesorgt.

