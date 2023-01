Drei Wochen vor der Berliner Wiederholungswahl am 12. Februar hat Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch die Klimabewegung um Unterstützung gebeten. "Wir haben die Chance, die nächste Regierung anzuführen. Das ist auch eine Chance für Berlin und für den Klimaschutz", sagte Jarasch am Samstag bei einer Landesdelegiertenkonferenz in Neukölln.