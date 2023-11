Vor Schließung der Wahllokale in der Stichwahl um das Landratsamt in Dahme-Spreewald hat sich der parteilose Bewerber Sven Herzberger optimistisch aber auch angespannt gezeigt. "Die Verantwortung, die auf meinen Schultern gefühlt lastet, ist natürlich größer als beim ersten Wahlgang", sagte Herzberger der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag vor der Entscheidung. Jetzt gehe es ja darum, dass es in Dahme-Spreewald künftig keinen AfD-Landrat gebe, sondern einen Landrat, der "verbindet und nicht spaltet". Er selbst bezeichnete sich als integrierenden Menschen.