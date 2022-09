Der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler wird ab 1. Oktober neuer Landeswahlleiter in Berlin. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschlossen. Der Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin kennt die Brisanz der neuen Aufgabe. Er gehörte der Expertenkommission an, die der Senat nach den zahlreichen Pannen bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag im September 2021 eingesetzt hatte.

Der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler wird ab 1. Oktober neuer Landeswahlleiter in Berlin. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschlossen. Der Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin kennt die Brisanz der neuen Aufgabe. Er gehörte der Expertenkommission an, die der Senat nach den zahlreichen Pannen bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag im September 2021 eingesetzt hatte.

Noch ist offen, ob die Wahlen in Berlin ganz oder zumindest teilweise wiederholt werden müssen. Die Expertenkommission kritisierte in ihrem im Juli vorgelegten Abschlussbericht etliche Defizite bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bröchler hatte in dem Zusammenhang gefordert, Wahlen und Abstimmungen müssten in Berlin künftig besser organisiert werden.