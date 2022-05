Die Wähler im Landkreis Prignitz haben entschieden: Mit mehr als 65 Prozent der Stimmen haben sie einen neuen Landrat gekürt.

Christian Müller wird neuer Landrat im Landkreis Prignitz. An diesem Sonntag erhielt der SPD-Politiker im ersten Wahlgang 65,4 Prozent der Stimmen, wie die Kreiswahlleiterin Annette Löther am Sonntag mitteilte. Seine Kandidatur wurde auch von CDU, Linken, FDP und Freien Wählern unterstützt. Müller (Jahrgang 1983) ist aktuell Erster Beigeordneter im Landkreis Prignitz und leitet den Geschäftsbereich Finanzen, Recht und Personal.

Auf dem zweiten Platz landete der AfD-Bewerber Jean-René Adam mit 11 Prozent. Die beiden Einzelbewerber Maik Tesch und Mario Schulz erreichten 8,7 bzw. 8,3 Prozent der Stimmen. Auf den Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen, Clemens Wehr, entfielen 6,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 31 Prozent.

Eine Stichwahl ist nach diesem Wahlergebnis nicht erforderlich. Der bisherige Landrat Torsten Uhe (parteilos), seit 2014 im Amt, hatte nach eigenen Angaben aus persönlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Er bleibt noch bis zum offiziellen Ende der Amtszeit am 31. Juli im Amt.

Rund 65.000 Prignitzer waren an diesem Sonntag zur Wahl aufgerufen. Sie konnten in den elf Städten und Gemeinden des Landkreises im Nordwesten Brandenburgs in insgesamt 166 Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Laut Wahlleiterin Löther haben fast 4800 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.