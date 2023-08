Die Grünen im Landkreis Dahme-Spreewald unterstützen im Landratswahlkampf die SPD-Kandidatin Susanne Rieckhof. Das beschloss der Kreisverband bei einer Mitgliederversammlung in Königs Wusterhausen am Montag, wie die Kreisgeschäftsstelle am Dienstag mitteilte. Bei der Landratswahl am 8. Oktober treten bislang der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré, die Vize-Landrätin Susanne Rieckhof (SPD) und der Zeuthener Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) an, den CDU, FDP und Linke unterstützen.