Berlin hat eine Besonderheit mehr: Seit Dienstag steht ein sogenannter Autobahnbär aus Bronze im Mittelstreifen der A114 in Berlin-Pankow. Ein Kran hob eine Kiste mit der 1,6 Meter großen und rund 250 Kilogramm schweren Statue darin auf einen Sockel zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Schönerlinder Straße. Sichtbar ist die Figur allerdings erst ab dem 1. November, dann wird sie feierlich enthüllt, wie Ralph Brodel, Pressesprecher der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes, sagte. In Berlin gibt es damit nun vier dieser Autobahnbären, die auf der Landesgrenze stehen und Vorbeifahrenden zeigen sollen: Hier ist Brandenburg vorbei, die Hauptstadt beginnt.

Die Statuen seien Ausnahmen, da im Mittelstreifen der Autobahnen aus Sicherheitsgründen eigentlich keine solchen Gegenstände stehen dürfen, sagte Brodel. Die Aufstellung des vierten Bären in Berlin sei im Rahmen der Erneuerung der A114 in dem Abschnitt möglich geworden. Auf lange Sicht werde es aber wohl kein weiteres Exemplar geben.

Vorlage für die neue Figur ist der Entwurf der bekannten Berliner Künstlerin Renée Sintenis (1888-1965) für die seit 1957 bei der Berlinale als Auszeichnung verwendeten Bären. In Berlin gibt es zwei weitere dieser Sintenis-Autobahnbären: Der erste wurde 1958 zu Ehren des 70. Geburtstags der Künstlerin auf der A115 bei Dreilinden errichtet. Ein weiterer Sintenis-Bär steht auf der A113 in Treptow. Im Mittelstreifen der A111 sitzt zudem noch ein Autobahnbär des Bildhauers Günter Anlauf. In ganz Deutschland gibt es nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes zudem noch einen Sintenis-Autobahnbären auf der A9 in München.