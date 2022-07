Lage in Brandenburg und Sachsen weiter kritisch

Die Waldbrände in Sachsen und Brandenburg toben weiter. Inzwischen können die Einsatzkräfte erste kleine Erfolge vermelden. Doch verbleibende Glutnester könnten sie insbesondere in Brandenburg noch Wochen beschäftigen.

Die Lage in den Waldbrand-Gebieten Sachsen und Brandenburg bleibt angespannt. In der sächsischen Schweiz erstreckte sich das Feuer am Dienstagabend über 250 Hektar, wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mitteilte. 400 Kräfte seien im Einsatz. Weiterhin erschwere insbesondere die Topografie die Löscharbeiten. Problematisch sei neben der Unzugänglichkeit des Geländes auch die komplizierte Beschaffung von Löschwasser, welches unter anderem aus der Elbe und der Kirnitzsch geholt werde, sagte ein Sprecher.