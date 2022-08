Die Berliner Feuerwehr hofft, dass die Autobahn Avus und der Zugverkehr rund um das Feuer im Grunewald am Freitag wieder freigegeben werden können. "Das große Ziel ist, dass man im Laufe des Vormittags Erkenntnisse auf dem Sprengplatz gewinnt. Davon hängt auch die Sperrung ab", sagte Thomas Kirstein, Sprecher der Berliner Feuerwehr, am Freitagmorgen dem RBB. In der Nacht seien die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten gut vorangekommen.

Die Feuerwehr habe "nahezu alles, was es an Technik gibt in Deutschland" anfahren lassen, sagte Kirstein. "Wir fahren hier heute groß auf."

Tweet Feuerwehr