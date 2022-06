Nachdem der große Waldbrand an der brandenburgisch-sächsischen Grenze unter Kontrolle ist, hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) vor einem möglichen Wiederaufflackern der Flammen gewarnt. Es gebe zwar keinen offenen Brand mehr, sagte Stübgen am Samstagmittag nach einem Besuch bei der Technischen Einsatzleitung in Neuburxdorf (Elbe-Elster). «Aber im Boden ist noch Hitze über 500 Grad und mehr, weil hier die Humusschicht noch glimmt und glüht», erläuterte der Minister. «Und daher ist die Gefahr noch nicht beseitigt.»