Die Wasserballer des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) haben beim Qualifikationsturnier in Gzira das Schlüsselduell am Samstagabend gegen Gastgeber Malta 15:10 (3:2, 4:2, 2:3, 6:3) gewonnen. Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel reicht der DSV-Auswahl am Sonntag bereits ein Remis gegen Außenseiter Ukraine (10.15 Uhr) zum Turniersieg. Am Freitag hatte Deutschland 24:3 gegen Bulgarien gewonnen. Der Turniersieger und drei der vier besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Europameisterschaft 2024, die vom 3. bis 16. Januar 2024 in Netanya (Israel) stattfindet.