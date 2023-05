Die Spandauer Wasserballer treten in der Champions League gegen Astralpool Sabadell an. Foto

Die Wasserballer von Spandau 04 bestreiten ihr letztes Spiel der Champions League-Hauptrunde gegen VK Novi Beograd am Dienstag (19.45 Uhr) in Belgrad. Obwohl sie bereits aus dem Rennen um die Finalrunden ausgeschieden sind, wollen die Spandauer mit dem Schwung ihres nationalen Meistertitels ein starkes Zeichen setzen. Am vergangenen Wochenende sicherten sie sich gegen Waspo Hannover den Gewinn der deutschen Meisterschaft.

Als siebtplatziertes Team unter den acht Teilnehmern haben die Wasserballer keine Chance mehr auf die Finalrunde. Trotz des 15:6-Sieges für die Serben im Hinspiel möchten sich die Spandauer noch einmal beweisen. "Jetzt wollen wir zeigen, dass das pandemiebedingt nicht unser wirkliches Leistungsbild war", sagte 04-Manager Peter Röhle.

Das Spiel in Belgrad ist das Ende der internationalen Saison für Spandau. Trotz der verpassten Finalrunde blickt Röhle optimistisch in die Zukunft: "Wir haben die durchaus mögliche Finalrunde durch Punktverluste in Schlüsselspielen verpasst, das zeigt, dass wir in der Zukunft mit unserer personell erneuerten Mannschaft noch Luft nach oben haben."

