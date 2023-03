Spandau 04 verliert in Champions League in Budapest

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben kaum noch Chancen auf das Erreichen des Finalturniers in der Wasserball-Champions League. Am 10. Spieltag der Hauptrunde der Gruppe B verloren die Berliner am Dienstag bei FTC Budapest mit 8:12 (1:2, 1:3, 3:3, 3:4). Zwar gingen die Berliner - wie von Spandaus Manager Peter Röhle im Vorfeld gefordert - "ans Limit", kamen aber bei ihrer Aufholjagd in der zweiten Spielhälfte nie näher als zwei Tore an die favorisierten Gastgeber heran. Erfolgreichster Schütze für die Berliner war Roman Schepelew mit drei Treffern.

Mit weiterhin acht Zählern verbleibt der deutsche Rekordmeister weiter auf dem fünften Rang des Achtertableaus und hat sechs Punkte Rückstand auf den vierten Platz, der zur Teilnahme am Finalturnier Anfang Juli in Belgrad berechtigt. Bei Siegen werden in der Champions League drei Zähler vergeben, bei Remis einer. Spandau spielt noch gegen die tabellarisch schlechter platzierten CN Marseille, OSC Budapest und Astralpool Sabadell sowie das abschließende Auswärtsspiel beim derzeitigen Tabellenführer VK Novi Beograd.

