Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 zieht in der Bundesliga weiter einsam seine Kreise. Am zehnten Spieltag kamen die Wasserfreunde beim 27:8 (7:2, 9:1, 6:2, 5:3) über den Lokalrivalen SG Neukölln am Samstag zum zehnten Sieg. In der Schwimmhalle Schöneberg zeichnete sich Denis Strelezkij mit sechs Treffern als erfolgreichster Schütze aus. Für Neukölln erzielte Marko Augusti vier Tore.