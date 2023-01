Die Wasserfreunde Spandau 04 haben das vorgezogene Meisterschaftsspiel in der Wasserball-Bundesliga gegen ASC Duisburg klar gewonnen. Die Berliner setzten sich am Freitagabend in der Schwimmhalle Schöneberg in der Begegnung des 13. Spieltags mit 23:5 (5:0,8:1,7:3,3:1) durch.