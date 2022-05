Die Wasserballer von Spandau 04 haben sich für den Einzug ins Finale der deutschen Meisterschaft eine optimale Ausgangsposition verschafft. Im Halbfinal-Hinspiel siegte der Rekordmeister - 37 Titel seit 1979 - am Donnerstagabend beim Playoff-Neuling SV Ludwigsburg 08 mit 20:9 (5:3,5:1,5:3,5:2). Das Rückspiel steigt an diesem Sonntag (14.00 Uhr) in Berlin-Schöneberg.