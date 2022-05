Die angestrebte Rehabilitation für die herbe 9:17-Pokalpleite gegen Waspo Hannover vor drei Tagen ist den Wasserballern von Spandau 04 am Dienstagabend in der Schöneberger Schwimmhalle am abschließenden 14. Spieltag der Champions League-Hauptrundengruppe B nicht gelungen. Die Berliner verloren gegen die als Gruppen-Schlusslicht angereisten Serben mit 11:12 (2:3,3:3,4:3,2:3).