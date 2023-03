Die Fontäne am Märchenbrunnen im Neuköllner Schulenburgpark ist in Betrieb. Foto

Die Saison der Berliner Brunnen ist am Montag offiziell gestartet. Bis Ende April sollen alle 203 Trinkbrunnen in Betrieb genommen werden, wie die Berliner Wasserbetriebe beim Anstellen des Neuköllner Märchenbrunnens im Schulenburgpark mitteilten. Bis Ende Mai sollen dann zusätzlich noch 150 Zierbrunnen, die im Winter pausiert haben, angestellt werden.

Die meisten Brunnen in der Hauptstadt gibt es laut den Wasserbetrieben im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit 54 Wasserstellen. In Charlottenburg-Wilmersdorf finden sich 26 Brunnen, in Pankow 24.