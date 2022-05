Die Berlin Volleys haben einen schmerzlichen Abschied zu verzeichnen: Star-Zuspieler Sergej Grankin verlässt mit sofortiger Wirkung den deutschen Volleyball-Meister, trotz eines noch bis 2023 laufenden Vertrages. Der bisherige Mannschaftskapitän wird seine aktive Laufbahn in der russischen Superliga fortsetzen. «Sein Abgang ist keine sportliche, sondern eine dem weltpolitischen Geschehen geschuldete Entscheidung», teilten die BR Volleys am Mittwoch in einer Presseerklärung mit.