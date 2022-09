Die Evakuierung des Sperrkreises rund um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin-Moabit hat der Polizei zufolge begonnen. Sie werde voraussichtlich mehrere Stunden dauern, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Die 50-Kilogramm-Bombe wurde bei Bauarbeiten an der Sickingenstraße westlich der Beusselstraße gefunden. Sie soll kontrolliert gezündet und so entschärft werden. Der Sperrkreis hat einen Radius von 500 Metern um den Fundort. Dort müssen alle Gebäude verlassen werden.