Geldscheine und Bankkarten stecken in einem Portemonnaie. Foto

West-Ost-Gefälle Einkommen in Brandenburg fallen weiter zurück

Mehr als drei Jahrzehnte nach der deutschen Einheit gibt es noch immer ein West-Ost-Gefälle bei den Einkommen. In Brandenburg wachsen sie langsamer als im Durchschnitt deutschlandweit. Das führt zu Forderungen an die Landesregierung.

Die Monatseinkommen in Brandenburg sind im vergangenen Jahr noch stärker unter das Bundesniveau gefallen. Der Einkommensunterschied betrug im Schnitt 918 Euro, wie aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage des Linksfraktionschefs im Landtag, Sebastian Walter, hervorgeht. Den Zahlen des Ministeriums zufolge betrug die Differenz zwischen den durchschnittlichen Monatseinkommen in Brandenburg und im Bund 2020 noch 871 Euro.