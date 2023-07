Einzelne Gewitter und Windböen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch. Sturmböen sind nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach beginnt der Tag mit einigen Wolken am Himmel, im Tagesverlauf gibt es auch heitere Abschnitte. Ab dem Mittag treten einzelne Schauer und Gewitter auf, es kann vereinzelt zu Wind- und Sturmböen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad.