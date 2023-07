Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein heißer und sonniger Sommertag. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 33 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. Nur vorübergehend ist mit einigen wenigen Wolken zu rechnen. Ein schwacher Wind aus Nordost und Ost kann zeitweise etwas Erfrischung bringen.