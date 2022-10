Der goldene Herbst setzt sich in Berlin und Brandenburg bis zum Wochenende fort. Es wird meist heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte. Die Temperaturen steigen von 16 bis 19 Grad am Mittwoch auf etwa 22 Grad am Samstag.

Dennoch ziehen am Mittwochnachmittag und am Abend von Westen her Wolkenfelder durch. Auch am Donnerstagabend wird es von der Elbe her wolkig. Die Temperaturen erreichen tagsüber 17 bis 20 Grad. Am Freitag werden es der Vorhersage zufolge 19 Grad in der Prignitz, um 22 Grad in Berlin und bis zu 24 Grad in der Niederlausitz.

Wetter in Berlin und Brandenburg