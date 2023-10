Einzelne Gewitter und Regen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Zum Wochenstart bleibt es herbstlich kühl, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Demnach startet der Sonntag zunächst wechselnd bewölkt, zum Teil wird es sonnig. Ab dem Mittag treten stellenweise Schauer auf, vereinzelt kommt es zu kurzen Gewittern. Lokal kann es Sturmböen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es meist trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 3 und 6 Grad ab.

Am Montag wird es wechselhaft, zum Teil stark bewölkt und meist trocken. Vor allem am späteren Nachmittag und Abend lockert es dann auf. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. Nachts bleibt es wolkig, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 0 und 4 Grad. In Bodennähe kann gebietsweise leichter Frost auftreten, dort können die Temperaturen in die Minusgrade zwischen -1 und -3 Grad rutschen.

Am Dienstag werden neben Wolken auch längere sonnige Abschnitte erwartet, ab Nachmittag ziehen die Wolken ab. Es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad.