Ein Schild mit der Aufschrift "Schütz den Wald vor Brandgefahr" hängt in einem Wald an einem Waldweg. Foto

Angesichts von anhaltender Hitze und Trockenheit hat die Berliner Feuerwehr noch mal ausdrücklich vor Waldbrandgefahren gewarnt. Wichtig sei, dass die Menschen bestimmte Regeln befolgten, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. "Das größte Problem ist: Es darf nicht im Wald geraucht werden. Kein Rauchen, kein Feuer im Wald." Grillen sei bei den derzeit hohen Warnstufen dort sowieso verboten. Anwohner des Waldes müssten beim Grillen Sicherheitsabstände von 100 Metern einhalten, größere Entfernungen seien noch besser.

Angesichts von anhaltender Hitze und Trockenheit hat die Berliner Feuerwehr noch mal ausdrücklich vor Waldbrandgefahren gewarnt. Wichtig sei, dass die Menschen bestimmte Regeln befolgten, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. "Das größte Problem ist: Es darf nicht im Wald geraucht werden. Kein Rauchen, kein Feuer im Wald." Grillen sei bei den derzeit hohen Warnstufen dort sowieso verboten. Anwohner des Waldes müssten beim Grillen Sicherheitsabstände von 100 Metern einhalten, größere Entfernungen seien noch besser.

Zweitens sollten Menschen, die mit dem Auto ankommen, die offiziellen Waldparkplätze benutzen. "Es ist ein großer Problem, dass viele am Straßenrand parken mit den heißen Motorteilen und dann das trockene Gras entzünden." Immer wieder würden so Brände entstehen.

Drittens sei wichtig: "Was in den Wald reingebracht wird, muss auch wieder raus." Die Förster würden immer wieder beklagen, dass viel Müll in den Wäldern liege. Dieser Müll könne zusätzlich zum trockenen Holz brennen. Grundsätzlich laute die Empfehlung: "Bleibt auf den Waldwegen."