Vor allem in der kommenden Nacht wird Frost und Nebel in Berlin und Brandenburg erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, startet der Tag zunächst sonnig. Gegen Mittag ziehen einige Wolken auf, die sich gegen Abend aber zum großen Teil wieder auflösen. Die Höchsttemperatur am Tag liegt bei 16 Grad.