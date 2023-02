Frost und Glätte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg - dabei bleibt es aber sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte, ziehen am Morgen zunächst einige Nebel- und Dunstfelder auf. Im Laufe des Vormittags lockert es dann auf und es wird sonnig. Dabei bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und zwei Grad. In der Nacht bleibt es regenfrei, nur wenige Wolken zeigen sich am Himmel. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus fünf und minus neun Grad ab.