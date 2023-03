Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein ungemütlicher Freitag: Die Straßen sind glatt und abends gewittert es, vor allem südlich von Berlin. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, fällt morgens im Norden Brandenburgs noch Schnee, der vormittags in Regen übergeht. Im Tagesverlauf bleibt es bewölkt und regnerisch. Im Norden Brandenburgs erreichen die Temperaturen zwei Grad, in Berlin sechs Grad und an der Elster zwölf Grad.