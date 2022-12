Zum Start der neuen Woche müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf Regen und gefährliches Glatteis auf den Straßen einstellen. Es gebe eine erhöhte Unwettergefahr, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Der gefrierende Regen kann einen dicken Eispanzer bilden.

Von Montag an steht ein Wetterumschwung an: Es wird deutlich milder, Dauerfrost wie bisher ist dann passé. Da der Boden aber bis in einer Tiefe von um die 20 Zentimeter gefroren ist, kann der Regen zum Wochenbeginn besonders tückisch werden. Die Niederschläge werden dem Meteorologen zufolge zuerst zwischen Prignitz, Havelland und Fläming erwartet. Ab Mittags wird voraussichtlich der Berliner Raum betroffen sein. Der Regen bereitet sich im Tagesverlauf auch weiter in den Osten Brandenburgs aus. Die Feuerwehr Potsdam informierte am Samstag via Twitter, dass es am Montag zu Blitzeis kommen könne.

Die Temperaturen liegen in der kommenden Woche nach einem ersten Vorausblick um die 5 bis 10 Grad. Die Chance auf weiße Weihnachten sind damit nicht besonders groß. Es bleibt nach den derzeitigen Wettermodellen eher ungemütlich mit Regen.

Bis dahin ist jedoch besonders warme Kleidung im Freien angebracht. Es herrscht Dauerfrost. Tageshöchstwerte erreichen am Wochenende um die minus 5 bis minus 1 Grad. Am Sonntag gibt es laut DWD einen Lichtblick, denn es soll sonnig werden. Der Dezember zeigte sich bislang jedoch kälter als im langjährigen Mittel.