Trotz Ausweispflicht und Polizeistreifen: Um der Hitze am Wochenende zu trotzen, strömten Tausende Berlinerinnen und Berliner in die Freibäder der Hauptstadt. Zwischenfälle gab es keine.

Bei Temperaturen von bis zu 35 Grad am Samstag in Berlin zog es zahlreiche Menschen zur Abkühlung in die Freibäder der Hauptstadt. Auch von Ausweiskontrollen und Polizeistreifen ließen sich die Besucherinnen und Besucher nicht abschrecken. Die Berliner Bäderbetriebe hatten bei den Sicherheitsmaßnahmen aufgestockt, nachdem in dieser Woche das Columbiabad in Neukölln aufgrund eines hohen Krankenstands geschlossen blieb. Dort hatte es zuvor gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben. An diesem Montag soll es wieder öffnen.

Der Andrang auf die übrigen Bäder war so groß, dass die Betreiber an einigen Orten bereits am frühen Nachmittag einen Einlassstopp verhängten. So ließen unter anderem die Sommerbäder Wuhlheide, am Insulaner, Humboldthain, Gropiusstadt, Seestraße oder Pankow deutlich früher keine Besucher mehr hinein. "Der Badebetrieb ging in diesen Bädern jedoch ungestört weiter. In den anderen Sommerbädern und am Strandbad Wannsee gab es keine Einlass-Stopps", teilten die Bäderbetriebe mit.

Zwischenfälle gab es keine. Lediglich bei der Schließung des Sommerbads am Insulaner kam es den Bäderbetrieben zufolge zu Unmut bei etwa 30 Menschen, die vor der Kasse gewartet hatten. "Drei Einsatzkräfte der Polizei Berlin, die mit einer Mobilen Wache zur Stelle waren, forderten Unterstützung an und konnten so die Lage vor dem Bad schnell wieder beruhigen", hieß es.

Nach gewaltsamen Vorfällen im Columbiabad in Berlin-Neukölln ist der Zugang zu Freibädern seit Samstag nur noch mit Ausweiskontrolle und unter Beobachtung von Polizeistreifen möglich. Neben dem Personalausweis könnten Besucherinnen und Besucher ihren Führerschein oder einen Schülerausweis vorzeigen, hieß es. Streng kontrolliert wurde der Lichtbildausweis dpa-Reportern zufolge beim Einlass indes nicht.