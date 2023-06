Auf hohe Temperaturen und Gewitter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg in dieser Woche einstellen. Bei um die 30 Grad ist immer wieder mit Gewittern, teils auch Unwettern mit Starkregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit bis zu 31 Grad und vielen Wolken startet die Woche. Im Tagesverlauf kann es vereinzelt zu Schauern kommen, auch Gewitter sind am Montag möglich. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen bis auf 14 Grad und die Schauer ziehen ab.