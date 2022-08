Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf ein heiteres und trockenes Wochenende freuen. Zudem sei es am Samstag deutlich kühler als an den vergangenen Tagen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Es gebe leichte Quellbewölkung. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad im Norden und 25 Grad im Süden Brandenburgs. Im Berliner Raum sollen die Temperaturen maximal 24 Grad betragen. In der Nacht zum Sonntag gehen die Temperaturen auf 13 bis 9 Grad zurück. Die Nacht soll gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei werden. Der Sonntag wird laut DWD sonnig. Die Temperaturen steigen etwas an auf 24 bis 27 Grad.