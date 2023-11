Ein herbstlich-kühler Freitag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Bei um die sieben Grad kann es über den Tag hinweg immer wieder nass werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Einzig zwischen Prignitz und Fläming soll es überwiegend trocken bleiben. Teilweise ist mit böig auffrischendem Wind zu rechnen. Nachts kühlt es auf Temperaturen um die null Grad herunter. In Westbrandenburg ist dann vereinzelt leichter Frost in Bodennähe zu erwarten. Dabei bleibt es stark bewölkt, leicht windig und teilweise ist leichter Sprühregen möglich.