Ein warmer Tag mit vereinzelten Unwettern erwartet Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Morgen einen klaren Himmel, der im Laufe des Tages von Wolken bedeckt wird. Zum Nachmittag kann die Sonne für einige Zeit wieder durchkommen. Besonders im Süden Brandenburgs ist am Abend mit Unwettern zu rechnen - dabei können laut DWD Starkregen und Windböen auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 30 Grad Celsius. Nachts kühlt es demnach nicht wirklich ab - es werden dann Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad Celsius erwartet.