Nach dem kurzen, aber heftigen Unwetter am Montagabend erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg eine ruhige Wetterlage mit einzelnen Schauern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, startet der Tag zunächst freundlich. Im Tagesverlauf wechseln sich Quellwolken und Sonnenschein ab, örtlich kommt es zu leichtem Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es weiterhin wolkig, aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad.