Nach dem sonnigen und milden Frühlingswetter geht es nach dem langen Wochenende erst einmal mit vielen Wolken und Regen weiter. Temperaturen um die 20 Grad lockten viele Menschen am Sonntag und am Mai-Feiertag an Seen, in Parks und Wälder, wo die Natur für etliche Farbtupfer sorgte.

Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann einzelne Gewitter mit Windböen, die in der Südosthälfte Brandenburgs aufziehen sollen. Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Am Mittwoch soll es auflockern und trocken bleiben.

Die Waldbrandgefahrenstufe lag am Montag in den meisten Landkreisen Brandenburgs bei drei, das bedeutet eine mittlere Gefahr. Zwei Waldbrandzentralen im Land überwachen mit Hilfe von Sensoren die Wälder und wollen Feuer frühzeitig erkennen.

Wetterbericht