Am Mittwoch bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird ein bewölkter Himmel erwartet. Ab dem Mittag gibt es voraussichtlich Schauer. Hierbei seien Gewitter und Windböen mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 60 Kilometer die Stunde nicht ausgeschlossen. Am Abend rechnet der DWD mit weniger Wolken und nachlassenden Schauern. Der Höchstwert der Tagestemperatur liegt voraussichtlich bei 12 Grad.