Kalter Wind und Regen werden am Donnerstag in Berlin und Brandenburg erwartet. Nachts könne es Minusgrade geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Tag startet mit vielen Wolken. Gegen Nachmittag regnet es laut Vorhersage zunächst nur in Brandenburg, bevor die Schauer auch nach Berlin ziehen. Außerdem werden Windböen erwartet, in der Prignitz kann es auch Sturmböen geben. Die Höchsttemperatur liegt bei fünf Grad.