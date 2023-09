Der Einfluss eines Hochdruckgebiets führt weiter zu sonnig-warmem Spätsommerwetter in Berlin und Brandenburg. Nachts und in den frühen Mittwochmorgenstunden sind teils flache Nebelfelder mit Sichtweiten unter 150 Metern möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Nach Auflösung des Nebels erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg dann aber ein sehr warmer bis heißer Tag mit bis zu 31 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es bis auf 10 Grad ab. Örtlich ist dann erneut mit Nebel zu rechnen, ansonsten bleibt es klar und trocken.