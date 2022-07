Berlins Umwelt- und Verkehrsverwaltung hat auf hohe Ozonwerte in der Stadt hingewiesen. Am Dienstag sei an einzelnen Messstellen eine Ozonkonzentration von mehr als 180 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen worden. Weil die Wetterlage anhalte, seien auch am Mittwochnachmittag hohe Werte möglich, teilte die Senatsverwaltung am Dienstagabend mit.