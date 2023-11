Im Berliner Raum und in Südbrandenburg können sich die Menschen am Dienstag gelegentlich über sonnige Stunden freuen. Durch den Einfluss eines Tiefdruckgebiets wird milde Atlantikluft nach Berlin und Brandenburg gebracht, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. So ist am Dienstag mit bis zu 13 Grad zu rechnen. Überwiegend wird es dabei jedoch bewölkt bis wechselhaft sein. In den Abendstunden sind vereinzelte Schauer möglich und auch nachts kann es ortsweise nass werden. Dabei kühlt es bis auf sieben Grad ab und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.