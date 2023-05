Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf einen wechselhaften Dienstag mit deutlich kühleren Temperaturen im Vergleich zum Wochenende einstellen. Der Morgen startet mit einer dicken Wolkendecke und vereinzelten Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach lockert es am Nachmittag von dem Nordwesten Brandenburgs bis nach Berlin auf und es wird heiter mit viel Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad. Am Nachmittag werden laut DWD in der Prignitz Windböen um die 55 Kilometer pro Stunde erwartet.

In der Nacht zu Mittwoch ziehen allmählich wieder Wolken auf. Den Prognosen zufolge werden jedoch keine Regenschauer erwartet. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen sechs und vier Grad. Auch am Mittwoch bleibt es weiterhin trocken bei einem Sonnen-Wolken-Mix und Höchstwerten um die 15 Grad.

Wettervorhersahe Berlin und Brandenburg