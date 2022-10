Viel Sonne erwartet Berlin und Brandenburg am Montag - erst in der Nacht wird es stellenweise bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach bleibt es über den Tag und auch in der Nacht weitestgehend trocken. Im Nordwesten von Brandenburg verdichten sich die Wolken gegen Abend, Regen soll es aber keinen geben. In der Nacht kühlt es laut Vorhersage auf frische fünf bis acht Grad ab.